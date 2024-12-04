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Рафинья назвал игрока «Барселоны», который делает разницу на поле

Рафинья назвал игрока «Барселоны», который делает разницу на поле
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Вингер «Барселоны» Рафинья высказался об игре одноклубника Ламина Ямаля после победы в матче с «Мальоркой» (5:1).

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 12'     1:1 Мурики – 43'     1:2 Рафинья – 56'     1:3 Рафинья – 74'     1:4 Ф. де Йонг – 79'     1:5 Виктор – 84'    

«Ямаль? Он всегда делает разницу, когда появляется на поле», – приводит слова Рафиньи Get Spanish Football News.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и десять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице:

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