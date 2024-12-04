Рафинья назвал игрока «Барселоны», который делает разницу на поле

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался об игре одноклубника Ламина Ямаля после победы в матче с «Мальоркой» (5:1).

«Ямаль? Он всегда делает разницу, когда появляется на поле», – приводит слова Рафиньи Get Spanish Football News.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль провёл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и десять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: