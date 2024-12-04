Тренер «Баварии» Компани отреагировал на вылет своей команды из Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о вылете своей команды из Кубка Германии после поражения в 1/8 финала турнира с «Байером» (0:1).

«Очень грустно, что мы вылетели. Красная карточка повлияла на игру, но ребята сыграли очень хорошо и проявили характер. Мы должны разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо. Я не могу никого винить.

Испытываю два чувства. Первое — это то, что мы проиграли и не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе чувство — это то, что эта игра была особенной. Мы не просто ждали и надеялись, что доведём матч до конца, играя вдесятером, мы были активны в атаке. Если продолжать в том же духе, то можно выиграть много матчей, однако Кубок в этом году уже не взять», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Таким образом, мюнхенский клуб не сможет выйти в финал турнира в выиграть титул в пятом сезоне кряду.

Материалы по теме Хаби Алонсо вплотную приблизился к рекорду Гвардиолы и ван Гала XXI века

Необычные названия футбольных клубов: