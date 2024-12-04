Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани отреагировал на вылет своей команды из Кубка Германии

Тренер «Баварии» Компани отреагировал на вылет своей команды из Кубка Германии
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о вылете своей команды из Кубка Германии после поражения в 1/8 финала турнира с «Байером» (0:1).

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 69'    
Удаления: Нойер – 17' / нет

«Очень грустно, что мы вылетели. Красная карточка повлияла на игру, но ребята сыграли очень хорошо и проявили характер. Мы должны разграничивать тот факт, что мы вылетели, и то, что ребята сыграли очень хорошо. Я не могу никого винить.

Испытываю два чувства. Первое — это то, что мы проиграли и не выиграем Кубок в этом сезоне. Второе чувство — это то, что эта игра была особенной. Мы не просто ждали и надеялись, что доведём матч до конца, играя вдесятером, мы были активны в атаке. Если продолжать в том же духе, то можно выиграть много матчей, однако Кубок в этом году уже не взять», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Таким образом, мюнхенский клуб не сможет выйти в финал турнира в выиграть титул в пятом сезоне кряду.

Материалы по теме
Хаби Алонсо вплотную приблизился к рекорду Гвардиолы и ван Гала XXI века

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android