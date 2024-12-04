38-летний Нойер извинился за своё удаление в матче с «Байером». «Бавария» вылетела из КГ

38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий о получении прямой красной карточки на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии с «Байером», которая завершилась победой «фармацевтов» со счётом 1:0.

«Удаление сыграло ключевую роль в развитии матча. Нам сложно, и мне жаль. Я уже извинился перед своей командой. Я надеялся, что в этом моменте был небольшой офсайд. Но уже ничего не поделаешь. Это была моя ошибка, и я обязан это признать. К сожалению, у меня нет других вариантов», — приводит слова Нойера Sky Sport Germany.

Напомним, в середине первого тайма Нойер покинул пределы штрафной площади и столкнулся плечом с крайним защитником «фармацевтов» Жереми Фримпонгом, тем самым прервав контратаку. В результате этого эпизода он был удаления за лишение явной голевой возможности. Таким образом, удаление стало первым для Нойера в профессиональной карьере.

38-летний вратарь выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период он принял участие в 539 матчах во всех турнирах, в 255 из которых отыграл «на ноль».

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