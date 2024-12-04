У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна. Мюнхенцы упустили уже шесть возможностей

Мюнхенская «Бавария» упустила уже шестую возможность выиграть трофей после трансфера английского форварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Напомним, «Байер» обыграл «Баварию» со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Германии.
Таким образом, мюнхенский клуб за два неполных сезона с Кейном в составе дважды вылетел из Кубка Германии на ранней стадии, проиграл Суперкубок Германии летом 2023 года, а также не смог отобраться в Суперкубок по итогам сезона-2023/2024, заняв лишь третье место в Бундеслиге. Кроме того, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив мадридскому «Реалу» по сумме двух игр (2:2, 1:2).
Отметим, Кейн пока ещё не выиграл ни одного трофея в ходе своей карьеры.
Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 100 млн.
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