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У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна. Мюнхенцы упустили уже шесть возможностей

У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна. Мюнхенцы упустили уже шесть возможностей
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Мюнхенская «Бавария» упустила уже шестую возможность выиграть трофей после трансфера английского форварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Напомним, «Байер» обыграл «Баварию» со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Германии.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 69'    
Удаления: Нойер – 17' / нет

Таким образом, мюнхенский клуб за два неполных сезона с Кейном в составе дважды вылетел из Кубка Германии на ранней стадии, проиграл Суперкубок Германии летом 2023 года, а также не смог отобраться в Суперкубок по итогам сезона-2023/2024, заняв лишь третье место в Бундеслиге. Кроме того, «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив мадридскому «Реалу» по сумме двух игр (2:2, 1:2).

Отметим, Кейн пока ещё не выиграл ни одного трофея в ходе своей карьеры.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» за € 95 млн летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 100 млн.

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