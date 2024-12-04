Михаил Мудрик может перейти в «Барселону» — Caught Offside

Вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Caught Offside, каталонская «Барселона» проявляет интерес к футболиста и готова взять его в аренду в январе. Отмечается, что в «Челси» склоняются к тому, чтобы расстаться с игроком.

Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».

В текущем сезоне футболист провёл за «Челси» 16 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и четырёх результативных передач. Мудрик перешёл в лондонский клуб в январе 2023 года, покинув «Шахтёр».

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