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Стало известно, какой клуб может возглавить Эрик тен Хаг после увольнения из «МЮ»

Стало известно, какой клуб может возглавить Эрик тен Хаг после увольнения из «МЮ»
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Немецкий «РБ Лейпциг» заинтересован в услугах недавно уволенного из «Манчестер Юнайтед» нидерландского специалиста Эрика тен Хага. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в немецком клубе недовольны результатами «Лейпцига» при Марко Розе и в случае его отставки обратятся к бывшему тренеру «красных дьяволов» тен Хагу.

После 12 туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает четвёртое место, имея в активе 21 очко. В Лиге чемпионов немецкий клуб проиграл пять матчей из пяти сыгранных и располагается на 34-й позиции из 36 в турнирной таблице общего этапа турнира.

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