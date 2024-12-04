Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему оставил Левандовского в запасе в игре Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о решении оставить лучшего бомбардиры команды и всего чемпионата Испании Роберта Левандовского в запасе в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (5:1).

«Наше решение сегодня было очень ясным: вчера план не предполагал, что Левандовски останется вне состава. Но сегодня у нас было ощущение и интуиция, что ему стоит остаться на скамейке запасных. Ему нужно было отдохнуть, он провёл много минут на поле.

Мы также обсуждали подобное с Рафиньей, но вы уже видели, какое у него было высутпление. Посмотрим, когда мы также сможем дать ему отдых», — приводит слова Флика испанское издание AS.

В нынешнем сезоне 36-летний польский футболист принял участие в 20 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.

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