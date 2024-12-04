Гвардиола высказался о своём поведении после серии неудачных матчей «Манчестер Сити»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё поведение после матча 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

«Я потерял самообладание из-за этого жеста на «Энфилде»? Нет, я никогда не был спокойным. Хотя, знаете, почему я был более сдержанным раньше? Потому что мы побеждали. Люди, которые выигрывают, такие классные, такие привлекательные, такие хорошие… Когда не выигрываешь, всё абсолютно наоборот…», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

На данный момент команда Гвардиолы заработала 23 очка в 13 встречах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Сити» шесть поражений в семи последних матчах во всех турнирах.

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