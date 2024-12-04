Тренер «Байера» Алонсо отреагировал на победу в матче с «Баварией» в 1/8 финала КГ

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Кубка Германии после победы в 1/8 финала турнира с «Баварией» (1:0).

«Я очень горжусь тем, что мы вышли в следующий раунд, победив на поле «Баварии». Здесь сложно добиваться успеха, даже играя против 10 человек, но мы смогли… Я счастлив. Это была жаркая битва. Я знал это ещё до матча. Мы очень рады, что вышли в четвертьфинал», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Баварии».

Напомним, 38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил прямую красную карточку уже на 17-й минуте матча.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального Кубка и чемпионом Германии.

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