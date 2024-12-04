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Стали известны подробности по будущему Модрича в мадридском «Реале»

Стали известны подробности по будущему Модрича в мадридском «Реале»
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39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет покинуть клуб по окончании сезона. Об этом сообщает испанский журналист и инсайдер Хосе Феликс Диас в соцсетях.

По информации источника, Модрич не планирует завершить карьеру после ухода из мадридского клуба, в планах футболиста провести ещё один сезон.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с «Реалом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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