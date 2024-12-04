Дзюба, Джикия и Сергеев стали лучшими игроками 17-го тура РПЛ по показателям статистики

Статистический оператор "РУСТАТ" опубликовал имена футболистов, ставших лучшими по отдельным показателям футбольной статистики в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.

Сразу в двух номинациях лучшим игроком тура стал 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба, который выполнил больше всех удачных тактико-технических действий в чужой штрафной (10) и создал четыре голевых момента. Лучшими вратарями стали Сергей Песьяков («Крылья Советов») и Игорь Лещук («Динамо» Москва) — каждый из них совершил по три спасения. Больше всех ударов в створ чужих ворот нанёс форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев в матче с «Зенитом» — четыре.

Лидером по числу перехватов стал центральный защитник «Химок» Георгий Джикия — 20. Первенство по единоборствам захватил вингер махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура — 17 удачных. Девять отборов записал на свой счёт полузащитник «Акрона» Константин Савичев, у хавбека московского «Динамо» Хорхе Карраскаля девять удачных обводок.

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