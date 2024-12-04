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Тренер ЦСКА Николич объяснил, после какого момента у клуба случился игровой спад

Тренер ЦСКА Николич объяснил, после какого момента у клуба случился игровой спад
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результатах своей команды, поделившись мнением об игровом спаде армейцев.

«До встречи со «Спартаком», даже за два матча до «Спартака», у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идёт. А когда она идёт, я знаю: и результат будет», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. Следующий матч армейцы сыграют в гостях с «Факелом» 8 декабря.

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