«Факел» и «Кубань» достигли соглашения об аренде нападающего

Нападающий Илья Васин отправился в аренду из воронежского «Факела» в краснодарскую «Кубань». Об этом сообщил официальный сайт «Факела».

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до конца июня 2025 года. Договор не подразумевает право выкупа.

В прошедшем сезоне МФЛ 18-летний Илья Васин провёл 27 матчей в составе молодёжки «Факела», в которых забил 12 голов. В августе 2024 года он заключил свой первый профессиональный контракт. Через несколько недель нападающий дебютировал за основную команду «Факела» в кубковом матче с «Рубином». В матче 16-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1) Васин дебютировал в РПЛ.