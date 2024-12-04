Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей АПЛ 4 декабря

Расписание матчей АПЛ 4 декабря
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, пройдут матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей АПЛ 4 декабря (время — московское):

22:30. «Саутгемптон» — «Челси»;
22:30. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»;
22:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»;
22:30. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»;
23:15. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;
23:15. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 34 очка за 13 матчей. На втором месте располагается «Арсенал» (25), на третьем — «Челси» (25).

Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android