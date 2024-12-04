Сегодня, 4 декабря, пройдут матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей АПЛ 4 декабря (время — московское):

22:30. «Саутгемптон» — «Челси»;

22:30. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»;

22:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»;

22:30. «Эвертон» — «Вулверхэмптон»;

23:15. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;

23:15. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 34 очка за 13 матчей. На втором месте располагается «Арсенал» (25), на третьем — «Челси» (25).