«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Начало игры — в 23:15 мск. Встреча не будет официально транслироваться на территории России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 13 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 19 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль» (34).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2024
-
11:20
-
11:02
-
11:02
-
10:54
-
10:53
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:18
-
10:00
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
09:33
-
09:26
-
09:15
-
09:03
-
08:36
-
08:30
-
07:55
-
07:39
-
06:42
-
05:14
-
04:50
-
04:18
-
04:02
-
03:54
-
03:41
-
03:31
-
03:05
-
03:04
-
02:57
-
02:52
-
02:52