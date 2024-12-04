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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Начало игры — в 23:15 мск. Встреча не будет официально транслироваться на территории России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 25 очков за 13 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на девятой строчке, заработав 19 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль» (34).

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