Парфёнов ответил, участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Урала», «Арсенала» и «Родины» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос, участвует ли московский «Спартак» в чемпионской гонке РПЛ.

— «Спартак» после крупной победы в Краснодаре стал третьим участником чемпионской гонки?

— Все рядом, все теряют очки. Почему нет?

— Пять очков до «Зенита» — это не много?

— Конечно, гандикап у «Зенита» есть, здесь вопросов нет. Но есть же личная встреча в Москве. Чемпионат же продолжается. «Крылья» взяли и забрали очки у «Зенита», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.