«Игра была качественнее и лучше». Красножан — о втором матче России с Азербайджаном

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о втором товарищеском матче с Азербайджаном. Россиянки, как и в первой встрече, одержали победу с минимальным счётом 1:0.

«По сравнению с первой встречей мы немного перестроились тактически в плане ведения игры в обороне. И были сомнения, что девочки до конца усвоили этот материал, потому что, по большому счёту, одна тренировка прошла. Благодарен им за то, что они услышали и попытались сделать. Это один момент. Второй момент: вы говорите, трансляции не было, но если бы одна игра транслировалась, я бы выбрал показать вторую, которая сегодня прошла. По содержанию она с нашей стороны была гораздо качественнее и лучше», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.