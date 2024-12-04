Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес рассказал, для чего завёл канал в «Телеграме»

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес объяснил, для чего создал личный телеграм-канал. Он признался, что хочет больше общаться с болельщиками, изучая таким образом русский язык.

«В первую очередь, чтобы побольше общаться с болельщиками. Ну и чтобы подучить русский, поскольку сейчас я не очень хорошо знаю язык», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, Гальдамес присоединился к «Крыльям Советов» в августе 2024 года. Ранее футболист выступал за аргентинский «Годой Крус». По данным, предоставленным немецким интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость Гальдамеса оценивается в € 2,5 млн.