Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес рассказал, для чего завёл канал в «Телеграме»

Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес рассказал, для чего завёл канал в «Телеграме»
Комментарии

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес объяснил, для чего создал личный телеграм-канал. Он признался, что хочет больше общаться с болельщиками, изучая таким образом русский язык.

«В первую очередь, чтобы побольше общаться с болельщиками. Ну и чтобы подучить русский, поскольку сейчас я не очень хорошо знаю язык», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, Гальдамес присоединился к «Крыльям Советов» в августе 2024 года. Ранее футболист выступал за аргентинский «Годой Крус». По данным, предоставленным немецким интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость Гальдамеса оценивается в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Гальдамес рассказал, как «Крыльям» помогла пауза на сборные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android