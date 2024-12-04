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Красножан подвёл итоги сбора и 2024 года в целом для женской команды России

Красножан подвёл итоги сбора и 2024 года в целом для женской команды России
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан оценил заключительный сбор в 2024-м и год в целом. Россиянки дважды обыграли Азербайджан с одинаковым счётом 1:0.

«С учётом того, что ровно половина — это девочки, которые не имели опыта игры за сборную или имели в виде одного или двух вызовов, я очень рад. К концу сбора мы стали командой, сплотились — и не только в быту, но и на поле. Стало лучше понимание. Поражаешься, когда за неделю, при огромном желании каждой девочки, игроки могут вот так превратиться в команду.

Хороший сбор, хороший год, соперники серьёзного уровня у нас были. Да, был матч с Кореей, где мы проиграли 0:3, но он сослужил добрую службу. И игрокам, которые поняли уровень, на котором нужно соревноваться, и для нас, тренеров, это были этапные матчи. Поэтому в целом год оцениваем позитивно: вырисовывается обойма, сформированы составы, которыми мы будем готовы вернуться в любой момент», — приводит слова Красножана РФС.

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