Слот ответил, является ли «Ливерпуль» главным претендентом на чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, можно ли считать мерсисайдский клуб главным претендентом на чемпионский титул после 13 туров АПЛ.

«Много раз говорил, что мы не оцениваем таким образом сложившуюся ситуацию. Мы знаем, что впереди нас ждёт ещё одна тяжёлая неделя. «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид были сложными соперниками, но я считаю, что и с «Ньюкаслом» нам просто не будет. Если даже не сложнее. Кроме того, сейчас даже не середина сезона! Но да, мы хорошо прошли стартовый отрезок», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 13 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Арсенал» на девять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Слота сыграет с «Ньюкаслом» на выезде.