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Надежда Смирнова прокомментировала вторую победу России в матчах с Азербайджаном

Надежда Смирнова прокомментировала вторую победу России в матчах с Азербайджаном
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Полузащитница женской сборной России Надежда Смирнова высказалась о втором товарищеском матче с национальной командой Азербайджана (1:0).

«Жаль, что транслировали первый матч, а не второй, потому что эта игра получилась более качественной, более зрелищной. Надеюсь, мне поверят на слово — это действительно так, поскольку мы проанализировали первую встречу, поправили кое-какие моменты, играли более открыто, агрессивно и раскрепощённо.

Пакет со льдом на ноге? Это было столкновение на последних минутах. Я разыгрывала угловой, убрала под левую ногу, поставила опорную правую, и девочка мне влетела. На самом деле ничего страшного, просто ушиб, достаточно неприятный. А так, слава богу, все живы-здоровы, никаких серьёзных травм ни у кого нет. И с хорошим настроением после двух побед в конце этого года идём в отпуск», — приводит слова Смирновой официальный сайт РФС.

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