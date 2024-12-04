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Защитник «Спартака» Денисов: думаю, что увидимся с Промесом в Эмиратах

Защитник «Спартака» Денисов: думаю, что увидимся с Промесом в Эмиратах
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов оценил идею возможного матча с командой «Дубай Юнайтед», за который выступает бывший нападающий красно-белых Квинси Промес.

«Наверное, шоу-матч с «Дубай Юнайтед» — это не то, что нужно на сборах. Там всё-таки будет подготовка к сезону. Но я думаю, что мы увидимся с Промесом в Эмиратах», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В феврале 2025 года в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт третий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. Кроме «Спартака», участие примут «Ростов», «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Победителем обоих турниров в 2023-м и 2024-м становился «Спартак».

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