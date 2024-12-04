«Мы должны бороться». Гвардиола — о настроении в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о настроении игроков на фоне неудачной серии. «Горожане» не смогли победить в семи матчах.

«Они хотят этого. Я знаю, что они хотят этого каждый божий день. У меня нет никаких сомнений, но мы не добиваемся результатов, а мы должны добиться результатов, и такова реальность. Они не придут ко мне и не скажут: «Я больше не верю, я не верю в то, что мы сделали». Этого не происходит и не произойдёт в будущем.

Я хочу помочь им найти способ быть стабильными и выигрывать матчи — это то, что мы должны делать, и что должно произойти, то и произойдёт. В противном случае я бы не принимал решения и не оставался бы с игроками дольше.

У меня в голове была своя судьба, которую я хотел продлить, поскольку верю, что хочу продолжать это делать. Но, конечно, результаты являются ключевыми — все тренеры, которые оказывались в такой ситуации, знают, а для меня это впервые в моей карьере, но что я могу сделать? Я должен принять это как вызов, доказать себе, что мы можем им помочь. Игроки это знают. Я хочу быть здесь. Если я им нужен — прекрасно. Мы должны бороться», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».