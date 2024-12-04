Голкипер «Краснодара» Агкацев: жить на 30 тысяч рублей? У меня одни бутсы столько стоят

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев намекнул, что не смог бы прожить на 30 тыс. рублей в месяц. Ранее вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок отметил, что, если иметь такую сумму, можно спокойно жить, если бытовые вопросы решаются на базе клуба.

— Краснодар — не самый дешёвый город, согласен?

— Есть такое. Хочешь спросить, сколько я трачу в месяц?

— Например.

— В последнее время у всех футболистов это спрашивают. И некоторые говорят, что могли бы прожить на 30 тыс. в месяц.

— Ты — нет?

— У меня только фитнес-зал, репетитор по английскому и остальные бытовые мелочи выходят на эту сумму. Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30-35 тыс., о чём вообще речь! — приводит слова Агкацева Sport24.

Станиславу Агкацеву 22 года, с этого сезона он исполняет роль первого номера «Краснодара». «Быки» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак». Станислав в этом сезоне провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустив 16 голов. Действующий контракт 22-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 2 млн.