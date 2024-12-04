Гвардиола: почему я так долго в «Ман Сити»? Здесь нет глупых — они знают почему

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, является ли время в английском клубе лучшим в его карьере.

«Очевидно, тот факт, что прошло уже девять лет, говорит о многом.

«Барселона» была особенной, потому что я начинал как подающий мячи, а затем стал игроком и тренером клуба моего сердца. Они несравнимы во многих отношениях. И быть тренером такого гиганта, как «Бавария», учитывая структуру, город и менталитет клуба, насколько они конкурентоспособны во всех областях…

Это стало для меня важным уроком. Но если я проработал здесь девять лет, то это потому, что здесь я обрёл стабильность и многое, многое другое, что помогло мне почувствовать себя хорошим тренером.

Но главная причина, по которой я здесь так долго? Здесь нет глупых — они знают почему. Это потому, что мы много выигрываем. Вот почему люди верят в меня — потому что мы победили», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».