Гасилин назвал клуб РПЛ, который его удивляет

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, какой клуб Российской Премьер-Лиги его удивляет. Он выделил московский «Спартак», который выиграл пять последних матчей РПЛ подряд. Гасилин считает, что красно-белым не нужна зимняя пауза. Также Алексей высказался о московском «Локомотиве», отметив неопытность молодых игроков команды.

«Спартак» удивляет — они в прекрасной форме. Мне кажется, именно им зимняя пауза вообще не нужна. Будет очень тяжело, для Станковича, прежде всего, подготовиться за зимний перерыв. «Локомотив» — команда, которая взяла слишком много молодых и неопытных игроков, которые за чемпионство ещё не боролись. Если посмотреть на состав, один только Дима Баринов побеждал с «Локомотивом» в чемпионате России», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 17 туров. «Локомотив» также имеет 34 очка и располагается на четвёртом месте. Возглавляет турнирную таблице чемпионата России «Зенит», который выигрывал «золото» в шести последних сезонах подряд.