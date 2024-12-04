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«Казалось, дело пахнет разгромом, но нет!» Бубнов — о матче «Зенита» с «Крыльями»

«Казалось, дело пахнет разгромом, но нет!» Бубнов — о матче «Зенита» с «Крыльями»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра прошла в воскресенье, 1 декабря. «Крылья Советов» на выезде одержали победу со счётом 3:2. В составе самарцев отличились Иван Сергеев (дважды) и Иван Олейников. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Если учесть место в таблице и состояние «Крыльев Советов», поражение «Зенита» можно назвать сенсацией. А ведь игра для команды Семака складывалась изначально хорошо. Уже на четвёртой минуте открыли счёт, это как раз то, что нужно, когда играешь с аутсайдером, который планирует закрываться. Казалось, что соперника можно добивать в первом тайме, и дело пахнет разгромом, но нет! На волжан пропущенный мяч особо не повлиял, они достаточно быстро освоились», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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