«Казалось, дело пахнет разгромом, но нет!» Бубнов — о матче «Зенита» с «Крыльями»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра прошла в воскресенье, 1 декабря. «Крылья Советов» на выезде одержали победу со счётом 3:2. В составе самарцев отличились Иван Сергеев (дважды) и Иван Олейников. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

«Если учесть место в таблице и состояние «Крыльев Советов», поражение «Зенита» можно назвать сенсацией. А ведь игра для команды Семака складывалась изначально хорошо. Уже на четвёртой минуте открыли счёт, это как раз то, что нужно, когда играешь с аутсайдером, который планирует закрываться. Казалось, что соперника можно добивать в первом тайме, и дело пахнет разгромом, но нет! На волжан пропущенный мяч особо не повлиял, они достаточно быстро освоились», — приводит слова Бубнова Sportbox.