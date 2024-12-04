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Надежда Смирнова выделила матч 2024 года для женской сборной России

Надежда Смирнова выделила матч 2024 года для женской сборной России
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Полузащитница женской сборной России Надежда Смирнова ответила на вопрос о главном матче 2024 года для национальной команды.

«Был ли матч года? Наверное, такой тяжёлый соперник в Турции был, когда мы с Эквадором играли. Они такие быстрые девчонки, такой народ цепкий. Информативная игра была. И именно темп игры был ближе к европейским сборным», — приводит слова Смирновой официальный сайт РФС.

Сборная России провела два товарищеских матча с национальной командой Эквадора в апреле 2024 года. В первой встрече россиянки выиграли со счётом 4:0, во второй — 3:2. Всего в 2024 году подопечные Юрия Красножана сыграли 11 матчей.

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