«Челси» будет доминировать в английском футболе». Мареска — о будущем команды

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал мнение касаемо будущего команды.

«Из-за возраста и того, насколько хорош состав, для меня «Челси» в ближайшие 5-10 лет — одна из команд, которая будет доминировать в английском футболе. Это то, что я сказал руководству «Челси» в первую встречу с ними. Я всё ещё думаю точно так же», — приводит слова Марески Absolute Chelsea на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на Mail Sport.

Напомним, летом 2024 года Мареска подписал контракт с «Челси» на пять лет с опцией продления на сезон. Ранее Энцо Мареска работал в штабе помощников Гвардиолы в «Манчестер Сити», а также в сезоне-2023/2024 тренировал «Лестер» и вывел команду в АПЛ.