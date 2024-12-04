Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о своём главном увлечении

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев рассказал, как проводит своё свободное время.

— Честно: в Краснодаре — скучно?

— Очевидно, что в Москве или в Питере развлечений побольше. Но я нашёл выход: просто обожаю баню — это моё главное развлечение! После каждой игры еду в любимую. Нормально отношусь к хаммаму, саунам, иногда могу попариться и там, но баня — уже традиция, — приводит слова Агкацева Sport24.

Станиславу Агкацеву 22 года, с этого сезона он исполняет роль первого номера «Краснодара». «Быки» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак». Станислав в этом сезоне провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустив 16 голов. Действующий контракт 22-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 2 млн.