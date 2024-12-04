Игнатьев: не вижу логики в назначении Ари в «Торпедо», он будет действовать по наитию

Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал назначение бывшего футболиста Ари на должность спортивного директора московского «Торпедо».

«Не вижу обоснования логики в назначении Ари на пост спортивного директора «Торпедо». Я понимаю, Ари играл в высшем дивизионе, познал детали и тонкости этого направления, но незнание логистики, кадров в Первой лиге не позволяют ему быть в процессе. Его задача — организовать хозяйство. А как можно это сделать, когда ты в деталях не знаешь? Он будет действовать по наитию, исходя из возможностей Первой лиги. Чтобы пригласить какого-то игрока, надо знать, что происходит в тех или иных командах, судейские вопросы нужно понимать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.