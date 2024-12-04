Сергей Карасёв — худший арбитр 17-го тура РПЛ по дистанции за матч

Появилась интересная статистика работы судей на матчах 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Так, телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг арбитров по преодолённой дистанции за матч. Последнее место в нём занял Сергей Карасёв с показателем 9 999 м. Он стал единственным арбитром, который пробежал менее 10 км за матч.

Стоит отметить, что лидером 17-го тура РПЛ по дистанции за матч стал Евгений Кукуляк — он пробежал 12 330 м в игре «Крыльев Советов» и «Зенита» (0:0).

Напомним, Карасёв в 17-м туре чемпионата обслуживал встречу махачкалинского «Динамо» и воронежского «Факела» (0:0).