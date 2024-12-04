Определился состав групп Зимнего Кубка РПЛ

Стал известен состав групп Winline Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Зимний кубок РПЛ — 2025:

Группа А: «Спартак», «Динамо» Москва, «Краснодар».

Группа Б: «Зенит», ЦСКА, «Ростов».

Отмечается, что расписание матчей Зимнего Кубка РПЛ будет опубликовано позднее.

Турнир 2025 года стартует 30 января в Абу-Даби (ОАЭ). Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающий матч турнира состоится 11 февраля, в финале встретятся победители групп. Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».