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Владислав Радимов: «Спартак» был очень хорош в матче с «Краснодаром»

Владислав Радимов: «Спартак» был очень хорош в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Спартак» был в хорошей форме, набрал хороший ход, это так. И, в принципе, если брать по матчу, не могу сказать, что «Краснодар» был плох — это «Спартак» был очень хороший. И я вам скажу: у «Спартака» очень здорово работает прессинг», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся 1 декабря. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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