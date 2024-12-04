Александр Бубнов назвал главного героя «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре голкипера самарских «Крыльев Советов» Сергея Песьякова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в воскресенье, 1 декабря. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Крылья Советов» в гостях одержали победу со счётом 3:2.

«Вообще ясно, что команда Осинькина хорошо готовилась, да ещё и состав на игру вышел близкий к оптимальному. Песьяков появился в воротах из-за травмы Ломаева, но именно он провёл отличный матч. Снимал все навесы, здорово играл в воротах, его расстреливали в упор, а он выручал. Во многом благодаря ему команда победила», — приводит слова Бубнова Sportbox.