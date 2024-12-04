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Александр Бубнов назвал главного героя «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Александр Бубнов назвал главного героя «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре голкипера самарских «Крыльев Советов» Сергея Песьякова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась в воскресенье, 1 декабря. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. «Крылья Советов» в гостях одержали победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Вообще ясно, что команда Осинькина хорошо готовилась, да ещё и состав на игру вышел близкий к оптимальному. Песьяков появился в воротах из-за травмы Ломаева, но именно он провёл отличный матч. Снимал все навесы, здорово играл в воротах, его расстреливали в упор, а он выручал. Во многом благодаря ему команда победила», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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