Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук раскрыл, в чём феномен «Краснодара». «Быки» уже второй сезон подряд ведут чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге. Специалист отметил качество состава команды и уровень главного тренера Мурада Мусаева. Сам Сторожук ранее работал в южном клубе.

«В чём феномен нынешнего «Краснодара»? Они почувствовали запах победы в турнире. В игре команды совпадает много плюсов, например, качество состава. У нас любят говорить, что с такими игроками нужно выигрывать. Из крайности в крайность — то про Мусаева говорят, что тренер не такой. Но я уверен, что Мурад всё делает правильно, и в этом есть его заслуга», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. «Быки» на одно очко отстают от лидирующего «Зенита».