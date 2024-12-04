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Слот рассказал о планах «Ливерпуля» на трансферном рынке этой зимой

Слот рассказал о планах «Ливерпуля» на трансферном рынке этой зимой
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о планах мерсисайдского клуба на зимнем трансферном рынке — 2025. Нидерландский специалист намекнул, что «красные» постараются приобрести какого-нибудь игрока, если предоставится такая возможность.

«Мы постоянно обсуждаем этот вопрос (с руководством. — Прим. «Чемпионата»), вне зависимости от того, открыто окно или нет. Да, сейчас меня беспокоит тот факт, что у нас отсутствуют из-за травм три защитника, но когда зимнее окно откроется, они уже вернутся из лазарета. Я доволен нашим составом. Однако этот клуб не раз доказывал, что готов сделать то, что нужно сделать, если есть такая возможность. Вспомните вратаря, которого мы приобрели летом и которого даже нет с нами прямо сейчас. Мы чувствовали, что у нас есть шанс купить его, и сделали это. «Ливерпуль» всегда так поступает», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 13 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Арсенал» на девять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Слота сыграет с «Ньюкаслом» на выезде.

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