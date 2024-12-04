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Бубнов оценил игру Сергеева в матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Бубнов оценил игру Сергеева в матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре самарских «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла в воскресенье, 1 декабря. «Крылья Советов» выиграли на «Газпром Арене» со счётом 3:2. В составе самарцев дубль оформил Иван Сергеев, ещё один гол — на счету Ивана Олейникова. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Лишний раз продемонстрировал то, что из себя представляет, Сергеев. Два забил, а мог ещё больше забить. Его связка с Олейниковым — быстрая, техничная, хорошо сыгранная. Да и Дмитриев также смотрится здорово в атакующей группе «Крыльев Советов». Самарский коллектив здорово выходил из обороны, все три мяча забили после быстрых контратак. Были и во втором тайме моменты, но там вратарь выручал или защитники успевали блокировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав 18 очков.

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