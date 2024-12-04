Бубнов оценил игру Сергеева в матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре самарских «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла в воскресенье, 1 декабря. «Крылья Советов» выиграли на «Газпром Арене» со счётом 3:2. В составе самарцев дубль оформил Иван Сергеев, ещё один гол — на счету Ивана Олейникова. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

«Лишний раз продемонстрировал то, что из себя представляет, Сергеев. Два забил, а мог ещё больше забить. Его связка с Олейниковым — быстрая, техничная, хорошо сыгранная. Да и Дмитриев также смотрится здорово в атакующей группе «Крыльев Советов». Самарский коллектив здорово выходил из обороны, все три мяча забили после быстрых контратак. Были и во втором тайме моменты, но там вратарь выручал или защитники успевали блокировать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав 18 очков.