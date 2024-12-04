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Легенда «Торпедо» Полукаров высказался о результатах команды в Первой лиге

Легенда «Торпедо» Полукаров высказался о результатах команды в Первой лиге
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Бывший футболист московского «Торпедо» Александр Полукаров оценил результаты автозаводцев в первой части сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги. «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице.

«У «Торпедо» ни одного поражения в первой части Первой лиги — это положительный результат. Но много ничьих. Если команда идёт на втором месте, значит, сейчас внутри всё нормально — и атмосфера, и по игре. Видел последний матч с «Тюменью», «Торпедо» выступало с полным преимуществом, поэтому и победило. Бывали матчи, когда команда отыгрывалась, забивала на последних минутах. Я более-менее доволен результатом.

Но в борьбе за выход в РПЛ целая обойма — пять-шесть команд. Всё ещё впереди. Самое главное — как «Торпедо» подготовится в паузу. Вторая часть — решающая, поэтому нельзя допускать ничьих, по возможности — брать очки. С третьего по пятое место в Первой лиге — очень серьёзные команды, которые наверняка поставили задачу выйти в РПЛ. Конкуренция большая, будет непросто», — сказал Полукаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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