Марцел Личка назвал двух игроков из РПЛ, которых хотел бы пригласить в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на новости в СМИ об интересе бело-голубых к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову. Чешский специалист признался, что Глебов действительно интересен ему — это хороший опорник с паспортом РФ. Также Личка заявил об интересе к Ивану Облякову из ЦСКА. Однако он подчеркнул, что высокий ценник этих игроков может препятствовать предложению «Динамо».

«Правда ли «Динамо» интересен Глебов? Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов — хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды.

Мне, например, очень нравится и [Иван] Обляков из ЦСКА. Но одно дело — мои желания и интересы, а другое — цена игрока. Вопрос в том, есть ли у нас возможность сделать предложения клубам по этим футболистам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Ранее также сообщалось, что в услугах Данила Глебова был заинтересован московский «Спартак». Прошлым летом красно-белые отказались от игрока «Ростова» из-за завышенных финансовых аппетитов южного клуба.