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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал ключевую проблему российского футбола

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал ключевую проблему российского футбола
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин заявил, что ключевой проблемой в российском футболе является назначение непрофессиональных людей на ведущие должности в клубах, а не возможная коррупция.

«Ситуация с «Крыльями Советов» и судейством — неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определённые выводы и названы конкретные факты. Наверное, самая большая проблема в нашем футболе всё-таки не эта, а другая — в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень Российской Премьер-Лиги», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков по результатам 17 игр. В матче 17-го тура РПЛ самарская команда встречалась с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2.

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