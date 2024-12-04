Бубнов: «Краснодар» оказался просто не готов к такому «Спартаку»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский «Спартак». Игра прошла в воскресенье, 1 декабря. Красно-белые одержали победу на выезде со счётом 3:0. В составе «Спартака» забитыми мячами отметились нападающий Манфред Угальде и полузащитник Эсекьель Барко.

«Матч тура, обе команды серьёзно готовились. Но при всех стараниях «Краснодар» оказался просто не готов к такому «Спартаку». Красно-белые вышли и накрыли соперника жесточайшим прессингом по всему полю. Очень плотно, жёстко играли. Такое впечатление, что «Спартак» сорвался с цепи, стал громить «быков» и в конце концов загрыз. Вцепились и кусали, причём все, начиная от защитников и кончая нападающими. Угальде, Барко — все в подкатах, с такой злостью, таким остервенением играют… Я не видел раньше, чтобы при Станковиче так играли», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 34 очка. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (39).