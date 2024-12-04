Парфёнов рассказал, кто является главным соперником в РПЛ для «Зенита»

Бывший главный тренер «Урала», «Арсенала» и «Родины» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос, кто является главным соперником «Зенита» в чемпионской гонке.

— «Зенит» продолжает возглавлять таблицу, несмотря на поражение от «Крыльев Советов». Как вы считаете, кого петербуржцам стоит больше опасаться: «Краснодар» или «Спартак»?

— Себя, наверное (улыбается).

— Чтобы не было таких провалов, как с «Крыльями Советов»?

— Бывают такие игры, где думаешь, что 100-процентный результат, а он раз — и не такой. Конечно, это не умаляет заслуги «Крыльев». Но я не думаю, что кто-то сильно верил, что Самара обыграет «Зенит». Футбол этим и прекрасен. Поэтому я и говорю, что «Зенит» — в большей степени соперник сам себе, — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 17-го тура «Зенит» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей и опережает идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 7 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск.