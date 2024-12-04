«Всё становится реальным». Главный тренер «Штутгарта» — о Кубке Германии

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес высказался о победе над «Яном» в 1/8 финала Кубка Германии (3:0) и выходе в следующую стадию турнира.

«Теперь осталось две игры для выхода в финал. Три, чтобы получить звание победителей — теперь мы немного ближе к нему, всё становится реальным. У нас была большая цель: пережить неудачи и сыграть хорошую роль в этом соревновании, поэтому мы на лучшем пути», — приводит слова Хёнеса Sky Sport.

Напомним, в марте 2024 года Хёнес продлил контракт с «Штутгартом», новое соглашение действует до лета 2027 года. В сезоне — 2023/2024 немецкий клуб занял второе место в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне после 12 туров команда находится на девятом месте с 17 набранными очками.