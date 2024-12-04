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Мостовой: Ари берут в «Торпедо» с прицелом на латиноамериканский рынок — это правильно

Мостовой: Ари берут в «Торпедо» с прицелом на латиноамериканский рынок — это правильно
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Ари на пост спортивного директора «Торпедо». Он считает, что это было сделано с прицелом на трансферы латиноамериканцев. Мостовой положительно оценил данное назначение.

«Я считаю правильным назначение Ари в «Торпедо». Он был хорошим футболистом и много лет играл в России — это повлияло. В плане назначения здесь нет никаких претензий. «Торпедо» ставит задачу выйти в РПЛ. Наверняка его берут с прицелом на латиноамериканский рынок — в этом ничего плохого», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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