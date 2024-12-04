В «Торпедо» сообщили дату возвращения команды из отпуска

Московское «Торпедо» начнёт подготовку ко второй части сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги 15 января. В этот день команда пройдёт медобследование. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«После матча 21-го тура Первой лиги с «Тюменью» (1:0) торпедовцы отправились в отпуск, который продлится до 14 января.

15 января команда пройдет углублённое медицинское обследование в клинике спортивной медицины в Лужниках, а затем в течение двух дней будет тренироваться в Москве.

19 января чёрно-белые отправятся на учебно-тренировочные сборы в турецкий Белек, которые продлятся до 21 февраля.

О графике запланированных контрольных матчей мы сообщим дополнительно», — написано в заявлении клуба.