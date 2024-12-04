Пиняев случайно назвал Дзюбу «драчуном», пытаясь угадать его в игре с Аршавиным

Пресс-служба сборной России обнародовала новый выпуск шоу, в котором нужно угадывать фразы по губам. В новом видеоролике приняли участие полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и известный экс-футболист Андрей Аршавин. Именно они стали авторами забавного эпизода, который завирусился в соцсетях.

Суть шоу заключалась в том, что Пиняев должен был читать по губам и угадывать фразы, которые произносит Аршавин. В один момент Андрею досталась реплика «Драка с Дзюбой». Пытаясь прочитать эту фразу по губам, Пиняев выкрикнул: «Драчун!».

Эта версия молодого футболиста вызвала смех в студии, учитывая репутацию Дзюбы после слитых в СМИ эротических видео несколько лет назад.