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Мор: благодаря Ари «Торпедо» хочет не совершить ошибку в комплектации состава под РПЛ

Мор: благодаря Ари «Торпедо» хочет не совершить ошибку в комплектации состава под РПЛ
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Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал назначение Ари на пост спортивного директора московского «Торпедо».

«Не понимаю, как относиться к назначению Ари спортивным директором «Торпедо». С одной стороны, хочется, чтобы у нас работали свои специалисты. Но с другой стороны, Ари провёл в России долгое время и является россиянином по паспорту. Я понимаю, что «Торпедо» мыслями уже в РПЛ. Под РПЛ сейчас усиляются латиноамериканцами.

Ари хорошо знает бразильский рынок, а может, и весь южноамериканский. Благодаря Ари «Торпедо» хочет не совершить ошибку в комплектации состава. Думаю, его берут под РПЛ. Не вижу в этом ничего плохого», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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