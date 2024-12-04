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Радимов: думаю, «Оренбург» уже вылетел из Российской Премьер-Лиги

Радимов: думаю, «Оренбург» уже вылетел из Российской Премьер-Лиги
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результатах «Оренбурга» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что «Оренбург» уже вылетел. При Личке они собрали футболистов хорошего уровня, которые и в атаке играли, и в обороне были, и они никогда не отсиживались в обороне, такого не было. Деограсия продолжил ту же самую фишку. Я не знаю, какие проблемы происходили при нём, но где-то был нарушен баланс между атакой и обороной. И приход Слишковича коренным образом все изменил. Он их загнал в схемы, в первую очередь он стал строить оборону. Ну, может быть, и так надо, но про атаку они забыли вообще напрочь», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» встречался с «Акроном». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. После 17 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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