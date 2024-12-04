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Стала известна позиция «Зенита» по Дркушичу — источник

Стала известна позиция «Зенита» по Дркушичу — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» недоволен ситуацией со своим защитником Ваньей Дркушичем. Сине-бело-голубые отдали игрока в аренду «Црвене Звезде», однако там он практически не получает игровой практики.

Как сообщает сербское издание Sportklub, тренерский штаб «Црвены Звезды» предпочитает других защитников для основного состава. Это не устраивает ни самого Дркушича, ни «Зенит». Если сербский клуб не гарантирует футболисту из РПЛ фиксированное количество игрового времени, «Зенит» досрочно отзовёт Ванью из аренды.

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Црвену» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с сербским клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией выкупа контракта. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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